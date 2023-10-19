الزراعة تعلن إطلاق 236 مليار دينار تعويضات لمتضرري الفيضانات والسيول ومربي الأسماك

شفق نيوز/ أعلن الزراعة عباس المالكي، يوم الخميس، أن الوزارة ستباشر بتوزيع أكثر من 230 مليار دينار تعويضات لمتضرري الفيضانات والسيول ومربي الأسماك قريباً.

جاء ذلك خلال استقباله عددا من شيوخ ووجهاء محافظة ميسان، وفقا لبيان صادر عن مكتب الوزير.

وقال المالكي خلال اللقاء، إن أموال تعويضات متضرري الفيضانات والسيول ستطلق دفعة واحدة لخمسة محافظات مشمولة بالتعويض ومنها محافظة ميسان.

ونوّه الوزير الى جهود وزارة الزراعة في تضمين مبالغ التعويضات الخاصة بمزارعي الشلب البالغة 136 مليار دينار التي أطلقت الأسبوع الماضي، ومبالغ متضرري مربي الاسماك البالغة 8 مليار دينار التي ستطلق مطلع الأسبوع القادم وتوزّع على مستحقيها في مقر وزارة فضلا عن مبالغ تعويضات المتضررين من الفيضانات والسيول البالغة 218 مليارا والتي ستطلق في المدة القريبة القادمة.