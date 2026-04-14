الزراعة تعزو ارتفاع أسعار الطماطم إلى "غياب الإنتاج"

شفق نيوز- بغداد

أرجعت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الثلاثاء، سبب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المحلية إلى غياب الإنتاج المحلي والاعتماد على الاستيراد، متوقعة تراجع الأسعار مع دخول الإنتاج نهاية شهر نيسان الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن أسعار الطماطم تتراوح في أسواق الجملة بين (1750 – 2250) ديناراً للكيلوغرام، فيما تُباع بالمفرد بين (2000 – 2500) دينار.

وأضافت أن اضطراب عمل المنافذ الحدودية أسهم في نقص الكميات المطروحة في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن البدائل المستوردة من تركيا والأردن تبقى مرتفعة الكلفة.

وأوضحت أن الأسعار ستشهد انخفاضاً تدريجياً مع بدء دخول الإنتاج المحلي نهاية شهر نيسان الجاري، مؤكدة في الوقت ذاته استقرار أسعار باقي المحاصيل الزراعية لاعتمادها على الإنتاج المحلي.

وأشارت إلى أنها وافقت على فتح باب استيراد الطماطم منذ شهر آذار / مارس الماضي، في خطوة تهدف إلى سد النقص في السوق المحلية.

وتشهد الأسواق المحلية في العراق منذ ايام، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الخضراوات والفواكه، خاصة المستوردة، وسط تأكيدات بأن الزيادة تبدأ من أسواق الجملة.

وشملت الارتفاعات مواد أساسية مثل الطماطم والبصل والخيار، إلى جانب الفواكه، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين الذين أكدوا أن الغلاء زاد من الأعباء المعيشية ودفع بعضهم إلى تقليل الاستهلاك أو اللجوء إلى بدائل أقل جودة، مع دعوات لتدخل حكومي للحد من الأسعار.