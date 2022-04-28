الزراعة تطمئن المواطنين: الحمى النزفية حالة مؤقتة ولا أضرار على الثروة الحيوانية

شفق نيوز/ طمأنت وزارة الزراعة، يوم الخميس، المواطنين من أن الحمى النزفية التي ظهرت مؤخرا هي حالة مؤقتة ولا أضرار على الثروة الحيوانية أو الإنسان، فيما أكد عدد من أصحاب محلات اللحوم ان مبيعاتهم تقلصت نحو 30% نتيجة التخوف من هذا المرض.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "المرض الحمى النزفية او ما تسمى بـ "حمى القرم - الكونغو النزفية" هو مرض مستوطن بالعراق"، مبينا ان "الوزارة تقوم في هذا الوقت من كل عام حملة بتعقيم الماشية في العراق من حشرة القراد المسببة للمرض التي تكون قريبة من الحيوان".

وأشار النايف إلى أن "هذا العام هو من افضل من الاعوام السابقة لأنها لم يكن هناك أي وفاة"، مشددا بنفس الوقت على "ضرورة الابتعاد عن الحيوانات الغير نظيفة وتعقيمها كما نحذر دائما أصحاب اللحوم من عدم الشراء من العشوائيات والشراء من الأماكن الرسمية والمجازة".

وأكد النايف أن هذا "المرض هو حالة مؤقتة ولا أضرار على الثروة الحيوانية والإنسان والجهات ذات العلاقة من البيطرة مستمرة بتعقيم وتنظيف المواشي" .

فيما اعتبر صاحب محل قصابة البركة في بغداد محمد حكمت في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول وجود الحمى النزفية في المواشي قد أثرت على مبيعاتنا بنسبة 30%"، مبينا ان "ما سمعناه من وجود هذا المرض هو في مناطق محدودة وقليلة وبالتالي لا تثير قلق او مخاوف من تناول اللحوم".

وأضاف حكمت؛ أن "الحمى النزفية والتي تأتي من حشرة تسمى القراد، ليست وليدة اليوم وهي موجودة طيلة السنين الماضية"، مشيرا الى ان "هناك لقاح متوفر لهذه الحالات وبالتالي ما يتناوله البعض من كلام هو غير دقيق".

من جانبه؛ يقول صاحب محل قصابة الولاء لبيع المواشي "جملة" محمد صبحي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "بعض النفوس الضعيفة يثيرون بين الحين والاخر شائعات لغرض اثارة البلبلة وتخويف المواطنين للابتعاد عن تناول اللحوم"، لافتا إلى أن "هذه الشائعات قد اثرت بشكل كبير على شراء اللحوم التي لدينا من قبل أصحاب المحلات التجزئة".

ويؤكد أن "اللحوم التي نقوم ببيعها نشتريها من أصحاب مربي الماشية الذين يتابعون ماشيتهم ويعطون اللقاحات إليها بشكل مستمر ودوري وبإشراف من البيطرة"، مستدركا في الوقت نفسه أن "أسعار لحوم الماشية ما زالت عالية ولم تتأثر بهذه الشائعات نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف التي كانت تدخل من ايران بسعر 200 دينار للكيلو الواحد وارتفعت حاليا بسعر 1250 دينارا للكيلو الواحد".

وسجّلت محافظة ذي قار، جنوبي العراق، إصابات متسارعة بالحمى النزفية التي تنتقل من المواشي إلى الإنسان لتصل الى 14 حالة.

والحمى النزفية مرض فيروسي مُعدٍ قد يهدد الحياة، ويمكن أن يتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ومن ثم نزيف دموي، وينتشر عند مخالطة الحيوانات المصابة به أو الحشرات، وغالباً ما ينتقل عن طريق حشرة "القراد".