الزراعة تطمئن العراقيين: المنتجات المحلية تغطي السوق بالكامل

طمأنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الأربعاء، المواطنين بشأن وفرة المنتجات الزراعية والحيوانية في الأسواق المحلية، مؤكدة أن الإنتاج المحلي قادر على تلبية احتياجات السوق بالكامل.

وقال وكيل الوزارة مهدي الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "محاصيل الخضر ومنتجات الدواجن وبيض المائدة متوفرة بكميات كافية، بما يضمن استقرار الأسعار وعدم الحاجة لاستيراد المنتجات من الخارج".

وأضاف أن "الوزارة اتخذت قراراً بمنع استيراد أكثر من 46 منتجاً زراعياً"، مؤكداً أن "الهدف من ذلك هو دعم المنتج المحلي وحماية الاقتصاد الوطني، مع متابعة الأسواق وملاحقة أي محاولات للتلاعب بالأسعار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".

وأشار الجبوري، إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز برامج دعم القطاع الزراعي، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي غذائي وحماية المستهلكين من أي تقلبات في الأسواق".

وبحسب تقرير سابق لوكالة شفق نيوز، فقد تحولت المخاوف في العراق مع اتساع رقعة التوتر في المنطقة، إلى حركة شراء غير مسبوقة داخل الأسواق، حيث تتكدس عربات المتسوقين بالمواد الغذائية والأدوية والوقود المنزلي تحسباً لأي طارئ.

وبحسب التطمينات الحكومية، فإن العراق يمتلك خزين غذائي استراتيجي، إلا أن التحذيرات من اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار تتواصل رغم ذلك.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ صباح يوم السبت الماضي، 28 شباط 2026 ضربة عسكرية واسعة على إيران، مستهدفتين قيادات ومسؤولين ومحطات عسكرية ونووية، فيما ردّت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل وقواعد أمريكية في دول خليجية.