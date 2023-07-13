الزراعة النيابية: فتح استيراد الدواجن من تركيا وإيران كبّد العراق خسائر بمليارات الدنانير

شفق نيوز/ انتقدت لجنة الزراعة والمياه اليوم الخميس، قرار الحكومة بإعادة فتح باب الاستيراد من دول الجوار، فيما لفتت إلى أن استيراد الدواجن وبيض المائدة تسبب بخسارة المليارات الدنانير.

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز، ان "قرار الحكومة بإعادة فتح الاستيراد وخصوصا الدواجن وبيض المائدة تسبب بتعرض أصحاب حقول الدواجن إلى خسارة كبيرة تصل للمليارات الدنانير".

وأضافت أن "المنافذ الحدودية مع الجانب التركي والإيراني فتحت أبوابها لدخول المئات من الشاحنات وتجاهل قرار 183 مجلس الوزراء لسنة 2022 المتضمن تحديد نسبة التعرفة الكمركية بالنسبة 20% للحماية المنتج المحلي".

وبينت الهلالي، ان "هناك أكثر من سبعة آلاف مشروع في مجال الدواجن وإنتاج بيض المائدة، وهذه المشاريع اغلبها تعرضت الخسارة بسبب القرارات غير صحيحة، وخسارة المشاريع يهدد أرزاق 100 الف عائلة يعملون افرادها في مشاريع الدواجن وإنتاج بيض المائدة".

وطالبت الهلالي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الزراعة عباس جبر العلياوي بمتابعة هذا الملف بشكل شخصي وحماية المنتج المحلي من الخسارة.