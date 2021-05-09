الزراعة النيابية: حرائق الأراضي الزراعية مخطط لضرب الاكتفاء الذاتي

بغداد / عدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية عودة الحرائق بالأراضي الزراعية، مخططا لضرب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ "سبق وأن حذرنا من مخطط خبيث لضرب الاقتصاد الوطني عبر افتعال ازمات واحراق مزارع وحقول دون اجراءات فاعلة للحد منها او انهائها".

واضاف الشمري؛ ان "ما تشهده بعض المحافظات منها ديالى وكربلاء من عمليات حرق مزارع الحنطة والشعير وغيرها، دليل واضح على خطة اجرامية لا تريد للعراق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والمنتجات الزراعية".

واوضح ان "آخر هذه الجرائم كانت امس في محافظة كربلاء المقدسة حيث تم اخماد حريق اندلع بحقل حنطة بمساحة 80 دونما في منطقة المشكاة بقضاء عين التمر بالمحافظة".

وشدد الشمري على "ضرورة العمل على إنهاء هذه الافعال الاجرامية والتي تبدأ وقت حصاد المحاصيل وغايتها ضرب جهد الفلاح والمزارع من جهة واقتصاد البلد من جهة أخرى".