الزراعة النيابية تهاجم العيداني بشأن أزمة المياه وتنتقد عدم تعاون تركيا مع العراق

شفق نيوز- بغداد

رأى رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فالح الخزعلي، يوم السبت، أن الحكومة التركية غير متعاونة مع العراق بشأن ملف المياه رغم زيادة الاطلاقات في نهري دجلة والفرات، فيما هاجم محافظ البصرة أسعد العيداني، لعدم قدرته على حل أزمة المياه التي ضربت المحافظة.

وقال الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "اللجنة تابعت مع وزارتي الخارجية والموارد المائية ملف المياه مع دول الجوار وتركيا بشكل خاص"، مبيناً أن "السنوات السابقة الثلاث كان هناك تقدم في ملف المياه مع الجانب الإيراني بخصوص الضرر في نهر الكارون بما انعكس على كمية المياه في شط العرب، لكن نتيجة التغيرات المناخية أثرت ذلك على المحافظات الجنوبية والبصرة".

وأضاف أن "الجانب التركي غير متعاون رغم التبادل التجاري الذي يتجاوز 24 مليار دولار مع أكثر من مليون سائح عراقي يدخل إلى تركيا وإضافة إلى ملفات عديدة"، داعياً في الوقت نفسه حكومة بغداد إلى "تحمل المسؤولية" بهذا الصدد.

وأشار إلى أن "هناك أكثر من 600 شركة تركية عاملة في قطاع الاستثماري في العراق، وعلى الحكومة دعم وزارة الموارد المائية من التخصصات المطلوبة وتقديم الخدمات لأبناء محافظات الوسط والجنوب ومحافظة البصرة بشكل خاص".

وتابع الخزعلي، قائلاً إن "محافظ البصرة وصلت له موازنات مالية ليست لها نظير في تاريخ موازنات العراق، وفشل في إدارة الملف المائي"، موضحاً أن "تقارير ديوان الرقابة المالية أشارت إلى ذلك وعليه وجهت اللجنة كتباً رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء لكن تم تجاهل ذلك".

هذا وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، مطلع الشهر الجاري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق على إطلاق 420 متراً مكعّباً في الثانية من المياه في اليوم للعراق.