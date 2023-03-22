الزراعة النيابية تشكو من "ظلم مائي" تتعرض له البصرة

شفق نيوز/ شكت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، يوم الأربعاء، من ظلم تتعرض له البصرة، بسبب استقطاع الشركات النفطية 15% من حصتها المائية، داعية إلى ضرورة انصاف المحافظة باستحقاقاتها وحصتها المائية.

وقال عضو اللجنة، النائب عن محافظة البصرة، رفيق الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن "البصرة تعاني بسبب شح المياه خاصة مياه الشرب، حيث أن حصة المحافظة من مياه الشرب لا تكفي لسد حاجتها، لذلك تم نصب محطات تحلية على البحر".

وأشار إلى أن "15% من حصة مياه البصرة تذهب إلى شركات حفر الآبار النفطية، وهذا ظلم، ومن المفترض أن تكون هناك حصة خاصة بالشركات النفطية لا أن تُستقطع حصتها من استحقاق البصرة، لأن النفط لجميع البلاد".

وأكد أن "القطاع الزراعي في البصرة يفتقر للمياه، لذلك تم اللجوء إلى الآبار والمياه الجوفية التي لولاها لكانت البصرة تعاني بشكل كبير، حيث أن المحافظة تقع في ذيل الأنهار وقبلها محافظات واسط والديوانية وذي قار والمثنى، وهذه المحافظات يُعانين من شح المياه، لذلك لا يصل للبصرة حصتها واستحقاقها الحقيقي".

ودعا الصالحي رئيسي الجمهورية والوزراء ووزير الموارد المائية إلى انصاف المحافظة وإطلاق حصتها المائية.