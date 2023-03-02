الزراعة النيابية: العراق يمتلك 1200 حقل دواجن باستثناء إقليم كوردستان

شفق نيوز / كشفت لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي، يوم الخميس، عن عدد حقول الدواجن في البلاد باستثناء إقليم كوردستان، فيما لفتت إلى تقديم مقترح لرئيس مجلس الوزراء لدعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

وقال رئيس اللجنة، فالح الخزعلي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الزراعة والمياه النيابية عقدت اجتماعات عدة مع العاملين في القطاع الخاص وأصحاب حقول الدواجن لمناقشة المشكلات والمعوقات التي يواجهونها والأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة في الفترة الماضية".

وأضاف، أن "عدد حقول الدواجن بلغت 1200 حقل على مستوى العراق باستثناء إقليم كوردستان، حيث بلغت عدد المنشآت للدجاج البياض بحدود 500 حقل، أما عدد الدجاج اللاحم بحدود 700 حقل".

وأشار إلى أن "لجنة الزراعة والمياه النيابية تتابع المقترحات التي قدمت والموجودة على جدول أعمال مجلس الوزراء، لدعم القطاع الزراعي والمنتجين والثروة الحيوانية".

وشهد سعر بيض المائدة، مطلع العام الجاري، ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق العراقية، عزاه مراقبون إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية، قبل أن تطلق وزارة التجارة منافذ بيع لبيض المائدة والدجاج بأسعار مدعومة، لغرض إعادة الاستقرار للسوق.