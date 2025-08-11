الزراعة: العراق تحول من مرحلة شحة المياه الى ندرتها

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزارة الزراعة، يوم الاثنين، أن العراق تحول من مرحلة شحة المياه الى ندرة المياه، متوقعة تقليص الخطة الزراعية للحنطة والشعير.

وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق تحول من شحة المياه الى ندرة المياه"، مشددا على "وجوب ان يكون للعراق فريق فني تفاوضي تشترك به الحكومة والبرلمان وترتبط بأعلى سلطة في البلد".

واضاف ان "العراق يواجه الخطر، لأن الخزين المائي تناقص عن 10 مليارات متر مكعب بالتزامن مع سنوات الجفاف"، مبينا انه "تقرر منع زراعة الشلب مع اعتماد زراعة 200 دونم لأغراض المحافظة على ديمومة الاصناف".

ورجح ان "يتم تقليص الخطة الزراعية الشتوية وخاصة بما يتعلق بزراعة الحنطة والشعير، وان يتم تحديد زراعتها على مياه الأنهار وهناك فسحة لزراعتها بواسط بالتقنيات الري الحديثة"، موكدا ان "زراعة الخضروات لا تحتاج إلى استهلاك مياه كثيرة وتسقى بالتنقيط وتزرع على مدار السنة".

وتابع ان "الوزارة طالبت بتربية الاسماك بالاقفاص العائمة ولكن بعد انخفاض مناسيب المياه، طالبنا بتربية الاسماك بالاقفاص المغلقة"، مؤكدا ان "الوزارة تسعى الى الزراعة الذكية، مبينا افتقاد العراق الى موضوع قطاع خاص يؤمن بالزراعة التخصصية".

وفي وقت سابق، أكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، أن العراق يمر بأصعب سنة مائية لم تشهدها البلاد منذ عقود مضت بسبب شح الأمطار وقلة الإيرادات من دول أعالي المنبع، مشدداً على الحاجة الملحة لزيادة الإطلاقات المائية لمواجهة التحديات المائية، خاصة مع تفاقم آثار التغير المناخي.

كما طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات عاجلة ضد تركيا، وعدم التزامها باتفاقها في اطلاق حصة العراق المائية، بعد شح المياه في البلاد.

ويعاني العراق منذ سنوات من تراجع حاد في مناسيب المياه بسبب انخفاض الإطلاقات من دول المنبع، وعلى رأسها تركيا، التي تتحكم بجريان نهري دجلة والفرات عبر مشاريع وسدود ضخمة.

ورغم ذلك، أقدمت أنقرة مؤخرًا على زيادة الإطلاقات المائية باتجاه العراق، في استجابة جزئية للمطالبات الرسمية، وسط استمرار الدعوات العراقية لتثبيت حصة عادلة وثابتة تضمن الأمن المائي للبلاد.

وكان رئيس البرلمان محمود المشهداني، أعلن في مطلع الشهر الجاري، عن موافقة تركيا على زيادة الإطلاقات المائية للعراق، لكنها لم تحسن شيئا من الواقع.

وقد ضربت ازمة جفاف محافظات الجنوب، وخاصة ذي قار وميسان، وتسببت بهجرة كبيرة وانقطاع المياه في الأقضية والنواحي، فضلا عن الاهوار، التي لم تصلها المياه بشكل تام، كما أكد محافظ ميسان، في وقت سابق من اليوم الإثنين، لوكالة شفق نيوز.