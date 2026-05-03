الزراعة العراقية: وفرة إنتاج البيض مؤمنة وارتفاع الأسعار "لعبة مضاربين"

نفت وزارة الزراعة، يوم الأحد، وجود أي أزمة "حقيقية" في إنتاج مادة البيض الغذائية، معتبرة أن الكميات المنتجة محلياً كافية لتغطية حاجة السوق، في ظل إستقرار مشاريع الدواجن واستمرارها بالإنتاج بطاقة منتظمة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الارتفاع في الأسعار لا يستند إلى إنخفاض إنتاجية، بل تقف خلفه ممارسات مضاربية من بعض التجار، عبر الترويج لوجود شح بإنتاجه، بهدف تحقيق مكاسب سريعة.

كما أكد البيان مواصلة فرق الوزارة الرقابية متابعة حركة الأسعار والتجهيز بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، لضبط السوق ومنع أي حالات احتكار أو استغلال، داعياً المواطنين إلى عدم الإنسياق وراء الشائعات أو التوجه نحو الشراء المفرط، مطمئنةً بأن السوق المحلية مؤمنة بالكامل ولا تواجه أي نقص في هذه المادة الحيوية.

ويأتي هذا التوضيح تزامناً مع ارتفاع سعر طبقة البيض في الأسواق المحلية العراقية إلى نحو 8 آلاف دينار ما يعادل (6 دولارات أميركي)، في حين أكد مرصد "إيكو عراق"، أمس السبت، أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن، ما انعكس على زيادة أسعار بيض المائدة في العراق، فيما رجّح أن تتجه الحكومة إلى فتح باب الاستيراد لحين عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.