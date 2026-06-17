الزراعة العراقية تمنع دخول 1750 عجلا مصابا بالحمى القلاعية وتوجه بالاستنفار

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، مساء اليوم الأربعاء، منع دخول 1750 رأس من العجول المصابة بالحمى القلاعية البلاد، مشددة في الوقت نفسه على استنفار الجهود لتنمية الثروة الحيوانية، ومنع الحيوانات المصابة من الدخول للحفاظ على الصحة العامة وخدمة الاقتصاد المحلي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الزراعة عبد الرحيم جاسم الشمري وجه بمنع دخول 1750 رأس من العجول الحية المستوردة لأغراض الذبح من منفذ طريبيل، ومن منشأ كولومبي، بهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة الفتاكة".

وبحسب البيان، جاء التوجيه بعد اتخاذ الإجراءات الأصولية من قبل دائرة البيطرة إحدى دوائر الوزارة للقيام باتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم تعريض الثروة الحيوانية لخطر الإصابة بالأمراض.

وشدد الوزير على "استنفار الجهود لتنمية الثروة الحيوانية، من خلال اعتماد الطرق العلمية ومعالجة معوقات العمل بغية دعم الأسواق المحلية باللحوم المأخوذة من مصادر رصينة، ومنع الحيوانات المصابة من الدخول، وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين وخدمة الاقتصاد الوطني في بلدنا العزيز".

وكانت دائرة البيطرة العراقية، قد أعلنت في 22 أيار/ مايو الماضي، اتخاذ إجراءات احترازية مشددة عقب ورود معلومات عن تسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية في منطقة الرقة السورية.

وأكدت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، في حينها، أن دائرة البيطرة رفعت مستوى الرصد الوبائي إلى أعلى درجاته، ووجهت المستشفيات البيطرية في المنافذ الحدودية والمناطق الداخلية بتشديد الرقابة على الحيوانات الداخلة، مع الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بالمرض.