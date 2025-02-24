الحمى القلاعية.. الزراعة العراقية تفرض قيوداً على حركة المواشي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الاثنين، تقييد حركة المواشي بين خمس محافظات وغلق "الجوبات" حتى إشعار آخر، للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية.

وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد أكدت "اتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية وتقويضه ما أسهم في تقليل وانحسار الاصابات".

ومن بين تلك الإجراءات، أوضحت الوزارة "منع حركة نقل الحيوانات الحية (الأغنام والماعز والأبقار والجاموس) من البؤر المرضية المشخصة (بغداد - بابل - ديالى - النجف - واسط) إلى اشعار آخر، وغلق مناطق تجمع الحيوانات (الجوبات) كافة وإلى إشعار آخر".

وأشارت الوزارة، إلى "السماح بحركة الحيوانات بين المحافظات والمناطق الخالية من الإصابة ومن إقليم کوردستان بشرط فحص الحيوانات وتزويدها بشهادة صحية بيطرية صادرة عن دائرة البيطرة".

ويشهد العراق تفشياً واسعاً لمرض الحمى القلاعية، ما أدى إلى نفوق أكثر من مليون ونصف المليون رأس ماشية خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقًا للطبيب البيطري إياد أبو الجير.

ويعزو الخبراء تزايد انتشار المرض إلى تراجع برامج التطعيم في الحكومات المتعاقبة، حيث ألغت حكومة الكاظمي اللقاحات لمدة ثلاث سنوات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.

ورغم محاولات الحكومة الحالية للسيطرة على المرض، إلا أن اللقاحات المستخدمة قديمة وغير محدثة.

وسجلت وزارة الزراعة العراقية إصابات في عدة محافظات، مما دفع السلطات المحلية إلى فرض قيود على حركة المواشي، وتعزيز إجراءات الوقاية، وحملات التعقيم، وسط تأكيدات رسمية بأن المرض لا ينتقل إلى الإنسان.

وتؤكد لجنة الزراعة والاهوار النيابية نفوق 700 جاموس خلال 5 أيام بسبب الحمى القلاعية، واصفة الامر بـ المؤامرة على ثروة العراق الحيوانية.

ومع استمرار تفشي الفيروس، يواجه مربو الجاموس مشكلة التخلص من المواشي النافقة، حيث يلجأ بعضهم إلى رمي الجثث على الطرقات العامة، مما يزيد من خطر انتشار العدوى، بينما تقوم فرق البلدية والبيطرة بجمع هذه الجثث وإتلافها، إلا أن تأخر عمليات الإزالة يجعل المنطقة مهددة بانتشار الأوبئة والأمراض.