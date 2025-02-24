الحمى القلاعية.. الزراعة العراقية تفرض قيوداً على حركة المواشي
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الاثنين، تقييد حركة المواشي بين خمس محافظات وغلق "الجوبات" حتى إشعار آخر، للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية.
وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد أكدت "اتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية وتقويضه ما أسهم في تقليل وانحسار الاصابات".
ومن بين تلك الإجراءات، أوضحت الوزارة "منع حركة نقل الحيوانات الحية (الأغنام والماعز والأبقار والجاموس) من البؤر المرضية المشخصة (بغداد - بابل - ديالى - النجف - واسط) إلى اشعار آخر، وغلق مناطق تجمع الحيوانات (الجوبات) كافة وإلى إشعار آخر".
وأشارت الوزارة، إلى "السماح بحركة الحيوانات بين المحافظات والمناطق الخالية من الإصابة ومن إقليم کوردستان بشرط فحص الحيوانات وتزويدها بشهادة صحية بيطرية صادرة عن دائرة البيطرة".
ويشهد العراق تفشياً واسعاً لمرض الحمى القلاعية، ما أدى إلى نفوق أكثر من مليون ونصف المليون رأس ماشية خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقًا للطبيب البيطري إياد أبو الجير.
ويعزو الخبراء تزايد انتشار المرض إلى تراجع برامج التطعيم في الحكومات المتعاقبة، حيث ألغت حكومة الكاظمي اللقاحات لمدة ثلاث سنوات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
ورغم محاولات الحكومة الحالية للسيطرة على المرض، إلا أن اللقاحات المستخدمة قديمة وغير محدثة.
وسجلت وزارة الزراعة العراقية إصابات في عدة محافظات، مما دفع السلطات المحلية إلى فرض قيود على حركة المواشي، وتعزيز إجراءات الوقاية، وحملات التعقيم، وسط تأكيدات رسمية بأن المرض لا ينتقل إلى الإنسان.
وتؤكد لجنة الزراعة والاهوار النيابية نفوق 700 جاموس خلال 5 أيام بسبب الحمى القلاعية، واصفة الامر بـ المؤامرة على ثروة العراق الحيوانية.
ومع استمرار تفشي الفيروس، يواجه مربو الجاموس مشكلة التخلص من المواشي النافقة، حيث يلجأ بعضهم إلى رمي الجثث على الطرقات العامة، مما يزيد من خطر انتشار العدوى، بينما تقوم فرق البلدية والبيطرة بجمع هذه الجثث وإتلافها، إلا أن تأخر عمليات الإزالة يجعل المنطقة مهددة بانتشار الأوبئة والأمراض.