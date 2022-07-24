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الزراعة العراقية تقر برنامجاً لإكثار نباتات الزينة وأزهار القطف لمكافحة التصحر

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-24T14:44:19+0000
الزراعة العراقية تقر برنامجاً لإكثار نباتات الزينة وأزهار القطف لمكافحة التصحر

شفق نيوز/ أقرت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاحد،  برنامجاً وطنياً لإكثار نباتات الزينة وأزهار القطف لمكافحة التصحر.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزير محمد الخفاجي ترأس، اليوم، اجتماعا للمجلس الوطني للبذور لبحث الموضوعات المتعلقة بالنشاط الزراعي من اجل اعتماد الدراسات العلمية والبحثية لتنمية العملية الزراعية فضلا عن إقرار برامج تساهم في تقدم القطاع الزراعي وزيادة المساحات المزروعة.

واكد الخفاجي، وفق البيان، حرص الوزارة والعمل الدؤوب على دعم العملية الزراعية وتذليل العقبات التي تعترض عمل الفلاحين والمزارعين علاوة على اعتماد الدراسات العلمية والبحثية لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الانتاج المحلي وتقليل حلقات الروتين على الفلاحين والمزارعين بغية تعضيد دور القطاع الزراعي.

وبحسب البيان، فقد جرى خلال الاجتماع إقرار البرنامج الوطني لإكثار نباتات الزينة وازهار القطف، مما يساهم في زيادة المساحات الخضراء والحد من ظاهرة التصحر، فضلا عن المحافظة على الأصناف والأنواع ذات الصفات الجيدة وديمومتها علاوة على مناقشة عدد من الأمور وتصويبها بما يخدم العملية الزراعية.

 

 

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