الزراعة العراقية تعلن حظر دخول 16 محصولاً إلى البلاد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، يوم الاثنين، منع دخول العديد من المحاصيل المستوردة المخالفة للإجراءات الاستيرادية المعتمدة، وذلك في إطار حماية المنتج المحلي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المنع يشمل محاصيل (التفاح الأصفر، الموز، الكيوي، العنب، الرقي، البطيخ، الرمان، الطماطم، البطاطا، البصل، اللوبيا، الشجر، الفلفل الأخضر، الباذنجان، والثوم).

وأضافت أن كوادر الوزارة نفذت عمليات رصد ميدانية في أسواق بيع المنتجات الزراعية في بغداد والمحافظات، مبينة أن هذه الحملات كشفت عن وجود كميات كبيرة من المحاصيل المذكورة دخلت إلى الأسواق خارج الإجراءات الاستيرادية الرسمية، وبأسعار تنافس المنتج المحلي، رغم صدور قرار من وزارة الزراعة بمنع استيرادها لوفرة إنتاجها محلياً، فضلاً عن محاصيل أخرى لا تُزرع أساساً في عموم العراق.

وأشارت إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى دخول معظم هذه المحاصيل عبر إقليم كوردستان تحت مسمى "منتج محلي"، على الرغم من عدم زراعتها في محافظات الإقليم خلال الفترة الحالية، وبعضها لا يمكن زراعته أصلاً في تلك المحافظات.

وأكدت الوزارة، بحسب البيان، تشديدها على حظر دخول هذه المنتجات من محافظات الإقليم لحين توفر الإنتاج داخل الإقليم، بهدف ضمان حماية المنتج المحلي ومنع التلاعب بالأسواق والإضرار بالمزارعين العراقيين.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق منع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية عبر جميع المنافذ الحدودية دعماً للمنتج المحلي وحمايةً للثروة النباتية والحيوانية من الأمراض، مع اعتماد منعٍ مؤقت لبعض المحاصيل وفق الروزنامة الزراعية وبناءً على وفرة الإنتاج المحلي.