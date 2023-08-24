الزراعة العراقية تعلن الاكتفاء الذاتي من 23 نوعا من المحاصيل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة العراقية يوم الخميس، وصول البلاد الى الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل الزراعية.

وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين الخفاجي لوكالة شفق نيوز؛ أن "العراق حقق اكتفاءً ذاتياً لأكثر من 23 محصولا زراعيا حسب المواسم، وإعداد روزنامة زراعية تغطي كافة المحاصيل التي ينتجها العراق".

وأشار إلى أن "هناك زيادة في الطلب وزيادة في أعداد السكان وتقتضي زيادة في المحاصيل الزراعية والانتاج"، لافتا إلى أن "الإحصائية التي حدثت قبل عشرة سنوات تختلف الآن ووجدنا ان هناك قفزة حدثت في الزراعة بالعراق".

ولفت إلى أن "العراق يصدر اكثر من 300 - 350 الف طن من التمور الى دول المنطقة والعالم، وشهد هذا العام زيادة كبيرة في صادرات من التمور، وسنرى وجود قفزة بالصادرات العراق خلال الفترة القادمة".