الزراعة العراقية تسمح بتسويق أسماك كركوك إلى بغداد والمحافظات

شفق نيوز- كركوك

أعلن النائب محمد علي النعيمي، يوم الخميس، صدور الموافقات الرسمية من وزارة الزراعة للسماح بتسويق الأسماك المنتجة في محافظة كركوك إلى العاصمة بغداد وبقية المحافظات، استجابةً لمطالب مربي الأسماك في المحافظة.

وقال النعيمي، لوكالة شفق نيوز، إن "مربي الأسماك في كركوك كانوا قد طالبوا مراراً بالسماح لهم بتسويق إنتاجهم خارج المحافظة، لما لذلك من أهمية في دعم مشاريعهم وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي يواجهونها".

وأضاف أن "طلباً رسمياً قُدِّم إلى وزير الزراعة بهذا الشأن، وتمت متابعته مع الجهات المعنية، لتصدر لاحقاً الموافقات الرسمية التي تتيح تسويق الأسماك المنتجة في كركوك إلى بغداد وباقي المحافظات".

وأوضح النعيمي أن "القرار يقضي بالسماح بتسويق الإنتاج السمكي وفق الضوابط الصحية والبيطرية المعتمدة، بما يضمن سلامة المنتج ووصوله إلى الأسواق المحلية بشكل قانوني ومنظم".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة ستسهم في دعم المنتج المحلي، وتشجيع الاستثمار في قطاع تربية الأسماك، فضلاً عن تخفيف الخسائر التي تكبدها المربون نتيجة محدودية منافذ التسويق خلال الفترات الماضية".

وأكد النعيمي أن "فتح الأسواق أمام المنتج السمكي في كركوك سيعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل إضافية، فضلاً عن دعم الأمن الغذائي من خلال زيادة كميات الأسماك المطروحة في الأسواق العراقية".