الزراعة العراقية تحدد ثلاثة أسباب وراء ارتفاع أسعار الطماطم

شفق نيوز - بغداد

أكدت وزارة الزراعة العراقية، يوم الخميس، ارتفاع أسعار محصول الطماطم في الأسواق المحلية، مشددة على ضرورة زيادة الانتاج المحلي في جميع المحاصيل والمنتجات الزراعية وعلى مدار السنة.

جاء ذلك في اجتماع عقده الوكيل الاداري لوزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري مع خلية الازمة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما يترتب على الزراعة من تداعيات، وذلك لمناقشة مدى جاهزية الوزارة وخططها لضمان استمرار الانتاج الزراعي في عموم العراق، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وأوضح البيان، أن الاجتماع ناقش الخطة المفصلة للوزارة التي بدورها تضمن استمرار الإنتاج المحلي في عموم المحافظات من خلال زيادته لسد الحاجة المحلية.

ونقل البيان عن الجبوري قوله إن: ارتفاع أسعار الطماطم حدثَ نتيجة انتهاء الإنتاج المحلي، وشحته بسبب قلة الاستيراد الخارجي مع احتكار بعض المستوردين في علاوي الجملة.

وارتفعت أسعار محصول الطماطم - الذي يُعد من الأطباق الرئيسية على مائدة العراقيين وخاصة لدى ذوي الدخل المحدود - إلى مستويات كبيرة لتتراوح بين 2000 - 2500 دينار بعد أن كانت التسعيرة لا تتجاوز 1000 دينار.