الزراعة الذكية للشلب تدخل النجف.. "الفاو": نوفر 30 بالمئة من المياه ونخفض المبيدات

شفق نيوز - النجف

نظمت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم الخميس، ندوة تعريفية في محافظة النجف حول زراعة محصول الشلب باستخدام تقنية الشتل الميكانيكي، بمشاركة ممثلين عن وزارتي الزراعة والموارد المائية ومجلس محافظة النجف واتحاد الجمعيات الفلاحية، بهدف التعريف بالتقنيات الحديثة للزراعة الذكية مناخياً ودورها في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وقال ممثل منظمة (الفاو) في العراق، صلاح الحاج حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "تقنية الشتل الميكانيكي تمثل أحد الحلول الجوهرية ضمن استراتيجية الزراعة المستدامة، ولا سيما في زراعة محصول الشلب، إذ تهدف إلى الانتقال من الأساليب التقليدية المجهدة إلى ممارسات زراعية حديثة وعالية الكفاءة تتماشى مع متطلبات الزراعة الذكية مناخياً".

وأضاف أن "منظمة الفاو تعمل بالشراكة مع وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والجهات المحلية المعنية لتطبيق هذه التقنيات في العراق، وقد أظهرت التجارب المنفذة نتائج إيجابية على المستويين الاقتصادي والبيئي".

وأوضح الحاج حسن أن "وزارة الموارد المائية وافقت هذا العام على زراعة محصول الشلب، فيما نفذت المنظمة نموذجاً تطبيقياً على مساحة 100 دونم واستكملت جميع عمليات الزراعة باستخدام تقنية الشتل الميكانيكي".

وأشار إلى أن "المنظمة ستوزع نحو 80 ألف طبق خاص بإنتاج الشتلات الميكانيكية، إلى جانب دعم المزارعين بمعدات وتقنيات حديثة، من بينها أجهزة التسوية الليزرية التي تعد جزءاً أساسياً من الحزمة المتكاملة لترشيد استهلاك المياه وتقليل كميات البذور المستخدمة والحد من استخدام المبيدات الزراعية".

وأكد ممثل منظمة "الفاو" أن "المنظمة تنفذ مشروع (المناخ الأخضر) بالشراكة مع عدد من الحكومات والجهات الدولية الداعمة، من بينها السويد وكندا والنرويج، بهدف تطبيق مفاهيم الزراعة الذكية مناخياً التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الكلف وخفض الآثار البيئية السلبية".

ولفت إلى أن "الهدف الرئيس للمشروع هو الانتقال من الطرق التقليدية في زراعة الشلب إلى أساليب حديثة أكثر كفاءة واستدامة"، مبيناً أن "تقنية الشتل الميكانيكي تسهم في خفض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، وتقليل كميات البذور المستخدمة من نحو 150 كيلوغراماً إلى ما يقارب 60 كيلوغراماً، فضلاً عن خفض استخدام المبيدات الزراعية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة".

وأضاف أن "التقنية تسهم كذلك في زيادة إنتاجية المحصول بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة، وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة وتحقيق استخدام أكثر كفاءة للموارد الزراعية، بما يعزز الأمن الغذائي ويواكب التحديات المناخية التي تواجه القطاع الزراعي في العراق".

وأشار إلى أن "مشروع الشتل الميكانيكي شهد توسعاً ملحوظاً خلال العام الحالي، إذ بلغ عدد المزارعين المستفيدين منه نحو 300 مزارع، فيما وصلت المساحات المشمولة بالتطبيق إلى 900 دونم خلال عام 2026".

من جانبه، أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين الخفاجي، أن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع منظمة الفاو ومديرية زراعة النجف ووزارة الموارد المائية ومجلس المحافظة على تعزيز استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والزراعة الذكية لمواجهة التحديات المناخية وترشيد استهلاك المياه".

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز إن "المشاريع والندوات التي تنفذها الجهات المعنية تهدف إلى نشر الممارسات الزراعية الحديثة التي تسهم في تقليل الكلف التشغيلية على المزارعين وزيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل الهدر في محصول الشلب"، مؤكداً أن "هذه الجهود تسهم في تحقيق استدامة الموارد المائية".

وأوضح أن "عدد ماكنات الشتل الميكانيكي في محافظة النجف بلغ نحو 200 شتلة، فيما تمتلك الوزارة ما يقارب 500 شتلة على مستوى العراق، فضلاً عن وجود أعداد أخرى لدى القطاع الخاص".

وأضاف أن "وزارة الزراعة تدعم المزارعين الراغبين بشراء الشتلات الميكانيكية بنسبة تصل إلى 75 بالمئة من سعرها الأصلي، كما دعمت أجهزة التسوية الليزرية التي تسهم في توزيع المياه بشكل متوازن داخل الحقول وتقليل نسب الهدر المائي".

بدوره، قال رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة النجف فاروق الغزالي، لوكالة شفق نيوز إن "الندوة تأتي استكمالاً لسلسلة من الندوات السابقة التي تناولت تجربة الشتل الميكانيكي وأهميتها في تطوير زراعة الشلب".

وأضاف أن "التجربة أسهمت في الحفاظ على الموارد المائية وتقليل كميات البذور المستخدمة بنسبة تتراوح بين 60 و70 بالمئة، فضلاً عن تنظيم استخدام المبيدات الزراعية ورفع كفاءة العمليات الزراعية"، مشيراً إلى "وجود تنسيق مستمر بين مجلس المحافظة ومنظمة الفاو لتنفيذ برامج ومشاريع أخرى تستهدف دعم القطاع الزراعي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في النجف".

من جهته، ذكر مدير بيئة النجف جمال عبد زيد شلاكة، لوكالة شفق نيوز إن "الندوة جاءت استجابة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي وفي مقدمتها شح المياه والحاجة إلى التحول نحو التقنيات الزراعية الحديثة".

وأضاف أن "الندوة ركزت على الجانب التثقيفي والتوعوي للمزارعين بشأن استخدام الشتل الميكانيكي والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتقليل استهلاك المياه والحفاظ على التربة من التدهور".

أما رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في النجف محسن الحجامي، فأكد لوكالة شفق نيوز، أن "تجربة الشتل الميكانيكي أثبتت نجاحها في زراعة الشلب من خلال تقليل الحاجة إلى المبيدات الزراعية واختصار وقت الزراعة وتقليل استهلاك المياه".

وختم بالقول إن "التقنية تسهم في تقليل الاعتماد على الأيدي العاملة وخفض كلف الإنتاج وتحقيق زيادة ملحوظة في إنتاجية المحصول"، مشيراً إلى أن "نحو 90 بالمئة من فلاحي النجف يستخدمون أجهزة التسوية الليزرية التي ساعدت في تحسين انسيابية المياه وتقليل الهدر والحد من انتشار الأدغال والنباتات الدخيلة في حقول الشلب".