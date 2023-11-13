الزحامات المرورية تخطف يوم البغداديين (صور)

شفق نيوز/ يستيقظ (محمد) من نومه مع ساعات الفجر الأولى بغية الوصول الى مكان عمله قبل أن تضرب شوارع بغداد الزحامات المرورية التي تخنق العاصمة.

ويقول محمد الذي يقطن منطقة التاجي شمالي بغداد لوكالة شفق نيوز، إنه "يخرج من المنزل الساعة الخامسة والنصف للوصول إلى عمله تجنباً للزحام".

ويضيف محمد الذي يعمل في منطقة باب الشيخ وسط بغداد، أنه "يفضل الخروج للعمل قبل الموظفين كون الشوارع تكتظ بالسيارات بعد الساعة السابعة صباحاً.. هذا الروتين قاتل ومدمر كونك تدخل سباق مع ساعات الصباح الاولى"، مبينا أن "التعب والخمول يكون ملازماً للعمال والموظفين اثناء الدوام".

ويشتكي عشرات الآلاف من المواطنين سواء العاملين في القطاع الخاص او الحكومي من الزحامات المرورية التي تخنق شوارع بغداد مع كل صباح.

وتقول الحكومة العراقية إنها تعمل على خطط للحد من هذه الزحامات.