الزبير.. رواية حكومية عن هجوم الأهالي "بالطابوق والنار" ونيابية تقلب المعادلة

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي بمحافظة البصرة، جنوب العراق، اليوم الأربعاء، عن تعرض القوات الأمنية لهجوم بالعيارات النارية والطابوق في احدى حملات إزالة التجاوزات بقضاء الزبير، فيما طالب أحد نواب المحافظة بتدخل رئيس الوزراء وفتح تحقيق بما اسماه "اعتداء القوات الأمنية على المواطنين" في القضاء.

وقال قائممقام قضاء الزبير عباس ماهر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الكوادر الخدمية في القضاء قامت بحملة ازالة تجاوزات على أحد الطرق العامة وسط القضاء.

وأضاف ماهر "اثناء ازالة التجاوزات تعرضت القوة الامنية لهجوم بمختلف النارية والطابوق، فردت القوات الأمنية بالمثل على الهجوم".

وتابع أن "الهجوم تسبب بإصابة 9 أشخاص من طرف القوات الأمنية وواحد من طرف من المواطنين، فيما طوقت قوة امنية كبيرة منطقة الحادث، تمهيدا لاقتحامه واعتقال المتجاوزين".

من جهته دعا النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق عاجل بالاشتباكات التي حدثت بقضاء الزبير.

وأضاف الصالحي في تدوينة على موقع اكس تابعتها وكالة شفق نيوز "أطالب القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق عاجل وفوري بصدد تجاوز القوات الأمنية في البصرة على المواطنين العزل بمناطق قضاء الزبير بحجج ازالة المتجاوزين".

وتابع "يجب إيقاف التجاوزات التي تكررت على أرواح وكرامة المواطنين واستخدام الذخائر الحية لحين إيجاد البدائل حفاظا على كرامة المواطنين".