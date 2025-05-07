الزبائن يفضلونه صيفاً.. سعر "الجري" يقفز 10 أضعاف بالرمادي (صور)

شفق نيوز/ شهدت أسعار سمك الجري في محافظة الأنبار، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب في فصل الصيف، ما انعكس مباشرةً على حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية، خصوصاً في مدينة الرمادي.

ويقول محمود أبو جنيد، أحد أقدم تجّار الجري في الرمادي والذي قضى أكثر من أربعين عاماً في هذا المجال: "أنا لست صيّادا، أنا بياع، آتي بالسمك جملة من بحيرة الثرثار وشط الرمادي، واعرضه بالأسواق".

ويضيف أن "موجة الحرّ الأخيرة ساهمت في رفع الأسعار بشكل ملحوظ، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام حالياً بين 5,500 و6,000 دينار، فيما تصل بعض الأنواع الممتازة إلى 20,000 دينار للكيلو الواحد".

ويتابع أبو جنيد: "قبل سنوات، كان سعر الكيلو لا يتجاوز 2,000 دينار، لكن اليوم تغيّرت الظروف، والطلب بالصيف يكثر، وهذا يرفع السعر".

ورغم توفّر الجري المستورد من إيران وتركيا، والذي يصل عبر البرادات، إلا أن المستهلكين المحليين يفضّلون السمك العراقي الطازج، لما يتمتع به من نكهة وجودة أعلى، بحسب أبو جنيد الذي يشدّد على أن "الجري العراقي لا يتقارن بالمستورد".

ويعد سمك الجري من أكثر الأنواع طلباً في الأنبار، ويشكل عنصراً أساسياً في الموائد الشعبية، خصوصاً في شهر الصيف، ما يفتح باباً لمزيد من الجدل حول آليات التسعير والرقابة على الأسواق.