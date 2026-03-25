الزاملي يحذر من سجون بغداد ويدعو لنقل نزلائها بعيداً عن الأحياء السكنية

شفق نيوز- بغداد

حذر القيادي في التيار الوطني الشيعي حاكم الزاملي، يوم الأربعاء، من وجود أعداد كبيرة من المعتقلين ومن جنسيات مختلفة، في سجون داخل بغداد وقريبة من الأحياء السكنية، داعياً الجهات المسؤولة إلى نقلهم إلى أماكن بعيدة عن الأحياء وأكثر تحصينا.

وقال الزاملي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أعداداً كبيرة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى أحد السجون في العاصمة بغداد، حيث بلغ عددهم (5704) معتقلًا، من جنسيات مختلفة، من بينهم (3450) معتقلًا سوريًا، إلى جانب نسبة محدودة من المعتقلين العراقيين تُقدّر بنحو (326) معتقلًا".

وتابع الزاملي: "نظرًا لحساسية موقع العاصمة باعتبارها مركزًا للسلطة، فضلًا عن قرب بعض مراكز الاحتجاز من الأحياء السكنية، فإن هذا الأمر قد يثير مخاوف مشروعة لدى المواطنين بشأن الوضع الأمني والاستقرار العام، لا سيما في ظل التحديات الأمنية التي يمر بها البلد، وما شهده من استهداف للجيش والحشد الشعبي، فضلًا عما يُتداول من معلومات استخبارية حول وجود أنشطة تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي".

ودعا الزاملي الجهات المعنية إلى "إعادة تقييم مواقع احتجاز هذه الأعداد الكبيرة من المعتقلين، والنظر في إمكانية نقلهم إلى منشآت إصلاحية أكثر تحصينًا، وبعيدة عن المناطق السكنية والمراكز الحيوية، بما يسهم في تعزيز مستوى الأمن وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين".

وأكد الزاملي على "أهمية استمرار الجهود في ضبط وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، وضمان خضوعها للإجراءات القانونية والأمنية اللازمة، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها، وأخذ هذا الموضوع بعين الاهتمام، لما فيه من مصلحة عامة، وأمن، وطمأنينة للمواطنين".

والأسبوع الماضي، حذرت مستشارية الأمن القومي في العراق، من تكرار الهجمات التي تستهدف مناطق قرب مطار بغداد الدولي، مؤكدة أنها تشكل تهديداً مباشراً وخطيراً لأمن وسلامة سجن الكرخ المركزي.

وجاء هذا التحذير بعد تحذير سابق أطلقته، وزارة العدل العراقية من تهديد أمن سجن المطار (الكرخ المركزي) نتيجة تكرار سقوط مقذوفات في محيطه قرب مطار بغداد الدولي.

ويُعد سجن الكرخ المركزي أحد أبرز المؤسسات الإصلاحية في العاصمة العراقية، ويقع ضمن محيط مطار بغداد الدولي ويخضع لإجراءات أمنية مشددة، ويُستخدم لاحتجاز متهمين ومحكومين في قضايا الإرهاب، بينهم عناصر تنظيم "داعش" من الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق للتحقيق والمحاكمة.