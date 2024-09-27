الزاب الصغير يبتلع صبيين في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في كركوك، يوم الجمعة، بأن صبيين لقيا مصرعها غرقاً عندما كان يمارسان السباحة في نهر الزاب الصغير جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الضحيتين بعمر 15 عاماً و13 عاماً، كانا يمارسان السباحة في نهر الزاب الصغير قرب قرية غريب العليا التابعة لقضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)، إلا أن قوة جريان الماء أدت إلى غرقهما".

وأضاف أن "الأهالي وفرق الإنقاذ تسعى لانتشال الجثتين اللتان علقتا أسفل النهر ولم تفلح المحاولات في انتشالهما".