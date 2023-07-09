الزاب الاسفل يبتلع طفلتين في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الاحد، بغرق طفلتين في نهر الزاب الاسفل جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الطفلتين دخلتا مياه النهر في منطقة (تل الذهب) بأطراف ناحية العباسي جنوب غربي كركوك، الا ان المياه جرفتهما وغرقتا".

وبين أن "الاهالي تمكنوا من انتشال جثة إحداهن فيما تواصل الشرطة النهرية البحث عن جثة الاخرى".

وتشهد كركوك وعدة محافظات عراقية خلال الصيف العشرات من حوادث الغرق في بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة السباحة في الأنهر والجداول.