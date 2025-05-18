الرئيس الفلسطيني يمنح الفنان محمد حسين عبد الرحيم "وسام التألق"

شفق نيوز/ منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس الفنان (الفلسطيني الأصل) محمد حسين عبد الرحيم وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى التألق"، تقديراً لمسيرته الفنية وإنجازاته الثقافية، ودوره في تعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين العراقي والفلسطيني.

وقالت سفارة فلسطين لدى بغداد، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، غنه جرى تسليم الوسام، اليوم الأحد 18 أيار 2025، نيابة عن الرئيس، من قبل رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية محمد مصطفى، بحضور سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي.

ويُعد عبد الرحيم، المولود في العراق عام 1951، من أبرز الوجوه الفنية الفلسطينية التي نشطت في العراق، حيث درس في جامعة بغداد وقدم منذ العام 1978 مجموعة من البرامج الإذاعية عبر أثير إذاعة بغداد نالت شهرة واسعة، إلى جانب أكثر من 35 مسلسلاً تلفزيونياً، و29 مسرحية، فضلاً عن مشاركته في عدة أفلام سينمائية مع فنانين عراقيين وعرب.

كما قدم عدداً من الأفلام الوثائقية، من أبرزها "فلسطين في القلب"، ويتولى منذ عام 2024 رئاسة اللجنة الشعبية الفلسطينية في العراق.

وعبّر عبد الرحيم عن شكره للرئيس محمود عباس على هذه المبادرة، مؤكداً أن الوسام يمثل وسام شرف على صدره، وأن الثقافة هي جبهة متقدمة للدفاع عن القضية الفلسطينية، مشدداً على أن أعماله الفنية تمثل رسالة بأن الشعب الفلسطيني حي ومبدع رغم آلام اللجوء والبعد عن الوطن.