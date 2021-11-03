الرئيس العراقي: 7 ملايين عراقي تضرر من التصحر وتغير المناخ

شفق نيوز / أكد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الأربعاء، أن التصحر يؤثر على 39٪ من مساحة البلد، فيما أشار إلى أن 7 ملايين عراقي تضرر من الجفاف والتغير المناخي والنزوح الاضطراري.

جاء ذلك خلال كلمة لرئيس الجمهورية عبر الفيديو في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) في غلاسكو، برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وقال صالح إن "العراق يسعى إلى الدخول في حقبة بيئية جديدة عبر شراكات إقليمية ودولية"، مبيناً أن "الظروف الصعبة التي عصفت بالعراق خلال 40 سنة الماضية جعلت البلد واحدا من أكثر البلدان هشاشة أمام التغيرات المُناخية".

وأضاف أن "التصحر يؤثر على 39٪ من مساحة البلد، و54٪ من الأرض الخصبة مُعرّضة لخطر فقدانها زراعياً بسبب الملوحة الناتجة عن تراجع مناسيب دجلة والفرات".

وأوضح الرئيس العراقي، أن "سبعة ملايين عراقي تضرر من الجفاف والتغير المناخي والنزوح الاضطراري"، مشيراً إلى أن "الحكومة تبنت مشروع (إنعاش بلاد الرافدين) ليكون إطاراً لتطوير الاستراتيجية البيئية، وهو مشروع للعراق والمنطقة التي تتقاسم التهديد الخطير للتغير المُناخي".

ولفت إلى أن "(إنعاش بلاد الرافدين) يعتمد على برامج استراتيجية تشمل تحديث إدارة مياه دجلة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة والتشجير وتُشجّع الاستثمار عبر صناديق المناخ الأخضر".

وخلص صالح، إلى القول إن "موقع العراق الجغرافي في قلب المنطقة، وتنوعه البيئي من النخيل والسهول والأهوار والجبال، يُمكّنه أن يكون منطلقاً لجمع دول الشرق الأوسط بيئياً".