الرئيس العراقي يوقف منتسباً "استغل وظيفته" ويحيله للتحقيق

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة جمهورية العراق، اليوم الأحد، عن اتخاذ إجراءات حازمة بحق أحد منتسبي الألوية الرئاسية بعد استغلاله صفته الوظيفية لتحقيق مآرب شخصية.

وقالت الرئاسة، في بيان صدر عنها، أن المنتسب حاول تنفيذ عمليات ابتزاز من خلال التواصل مع المواطنين، مستغلاً أسماء مسؤولين في مؤسسة الرئاسة مدعياً قدرته على التأثير في إصدار القرارات.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن جميع تصرفات هذا المنتسب كانت فردية وشخصية، وأنه لم يكن يمتلك أي صلاحية للتأثير على القرارات المتعلقة بعمل المؤسسة.

وأضاف البيان أن الرئيس العراقي وجه بسحب يد المنتسب فوراً عند علمه بالأمر، مع الأمر بفتح تحقيق فوري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه وبحق أي شخص يستغل صفته الوظيفية للإضرار بسمعة الرئاسة أو الإساءة لدورها في خدمة العراقيين.