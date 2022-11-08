الرئيس العراقي يعزو ارتفاع نسبة التلوث البيئي لعدة أسباب أبرزها الزيادة السكانية

شفق نيوز/ شارك رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مناقشة مبادرة تغير المناخ في شرق البحر المتوسط والشرق الاوسط والتي تعقد على هامش مؤتمر قمة الامم المتحدة للمناخ COP 27 في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وذكر رشيد خلال الاجتماع، أن لدى العالم ما يكفي من المعرفة والتقدم العلمي الكافي لاتخاذ إجراءات عملية لمواجهة مشكلة تغير المناخ، مشيراً الى ضرورة ان يكون هناك جهد دولي مشترك لوضع حلول وافية، ومبيناً ان هذه الاجراءات ستأخذ وقتاً لكن ينبغي البدء بها ووضع التمويل اللازم لها.

وفي السياق نفسه، بيّن رئيس الجمهورية أن التلوث البيئي يأتي لأسباب متعددة منها الزيادة في التعداد السكاني واستعمالات الطاقة في الصناعة والمواصلات، وتتأثر الموارد المائية بنتائج التلوث أيضاً، مشيراً الى أن السياسات الإقليمية اذا ما اعتمدت المشاركة في المياه بطريقة عادلة فإنها يمكن أن تساعد في تخفيف آثار التصحر.

وأكد على ضرورة وضع حلول جذرية واتفاقات تساعد في تنظيم استخدام الثروات المائية، وهذا ما يتطلب تعاوناً دولياً وتثقيفاً يسهم في الاستخدام الأمثل للمياه.