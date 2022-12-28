الرئيس العراقي يصدر توجيها بشأن مدرسة استخدمها داعش موقع إعدام في الموصل

شفق نيوز / وجه الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، بالمساعدة في إعادة إعمار مدرسة في الموصل مركز محافظة نينوى، استخدمها تنظيم داعش سجنا وموقعاً لتنفيذ اعدامات بحق أبناء المدينة.

جاء ذلك، ضمن برنامج زيارة رئيس الجمهورية، لمحافظة نينوى، منذ يوم أمس، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إذ تفقد مدرسة حطين الابتدائية التي استخدمها تنظيم داعش سجناً ومكاناً لتنفيذ الإعدامات ضد المواطنين.

وخلال زيارته للمدرسة التي تعد واحدة من أقدم المدارس في المحافظة، اطلع رشيد، على سير العملية التربوية وأهم المشكلات التي تواجه الأسرة التعليمية في أداء رسالتها الأبوية والتربوية، موضحاً أن "زمن الإرهاب قد إنتهى والآن هو زمن الحرية والتقدم والاستقرار والأمان".

وأكّد الرئيس أن "المدرسة تُسهم في غرس المعرفة وتنمي المواهب، وتطور قدرات التلاميذ"، مشيراً إلى أن "الاهتمام بالجيل الجديد وإعدادهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة يصنع منهم رجالا وقادة قادرين على خدمة شعبهم وتحقيق مستقبل زاهر لبلدهم".