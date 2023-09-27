الرئيس العراقي يدعو إلى فتح تحقيق في فاجعة الحمدانية: قلوبنا تعتصر

شفق نيوز / دعا الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، يوم الأربعاء، إلى فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات فاجعة عرس الحمدانية في محافظة نينوى.

وكان مصدر أمني، قد أفاد بوقت سابق من اليوم، بارتفاع حصيلة فاجعة الحريق الكبير الذي اندلع داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، إلى أكثر من 115 حالة وفاة وأكثر من 200 اصابة تنوعت بين الحرق والاختناق.

وكتب رشيد، في تدوينة له على منصة إكس: "ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة، وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين".

وشدد الرئيس العراقي على ضرورة "فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره".