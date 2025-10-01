الرئيس العراقي يحث على جمع مياه الأمطار: لا نحصل على حصتنا من دجلة والفرات

شفق نيوز– بغداد

حث رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، على أهمية جمع مياه الأمطار وبناء السدود وضمان حصول البلاد على حصته العادلة من نهري دجلة والفرات وفروعهما، مؤكداً أن ذلك سيحل مشكلة نقص المياه.

وقال رشيد، في مقابلة مع قناة (سي بي أس)، إن العراق يواجه تحديات متعلقة بحصص المياه من نهري دجلة والفرات وفروعهما، مشدداً على أن الحصول على الحصة العادلة سيحل مشكلة نقص المياه في البلاد.

وأضاف، "أحيانًا لا نحصل على حصتنا من مياه نهري دجلة والفرات وفروعهما، وإذا حصل العراق على حصته من المياه بشكل عادل، فلن نواجه مشكلة في نقص المياه".

وأشار الرئيس العراقي، ، إلى أن أزمة المياه ليست محصورة بالعراق فقط، بل تشمل مناطق الشرق الأوسط، وأفريقيا، والشرق الأقصى، وبعض الدول الأوروبية، مؤكداً على أهمية جمع مياه الأمطار عبر مشاريع حصاد المياه وبناء السدود، إلى جانب إجراء مفاوضات مع الدول المجاورة لضمان حصة عادلة وتحسين إدارة الموارد المائية.

وتطرق رشيد إلى الوضع الأمني في العراق، مؤكداً أن المدن والمناطق العراقية آمنة ومستقرة، وأن الإرهاب تم هزيمته بدعم من المجتمع الدولي، مع الإبقاء على جاهزية القوات الأمنية لمراقبة أي تحركات محتملة لداعش.

وأضاف أن مسألة بقاء القوات الأمريكية في العراق مرتبطة بالحكومة ومجلس النواب، مشيراً إلى رغبة بغداد في رؤية العراق خالياً من القوات الأجنبية مع تمكين قواته من الدفاع عن البلاد.

وعن العلاقات الدولية، أكد الرئيس العراقي، على ضرورة تحسين أداء المنظمات متعددة الجنسيات، ودعا إلى إنهاء الحروب في العالم، مشيراً إلى استمرار الأزمة في غزة وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب، بالإضافة إلى دعم حلول سلمية للحرب الروسية الأوكرانية.

وحول السياسة الداخلية، أعرب رشيد عن تفاؤله بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بسلام وديمقراطية، مؤكداً اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان حرية ونزاهة الانتخابات.

كما تطرق الرئيس العراقي، إلى العلاقات الإقليمية، مؤكداً على التعاون الجيد مع إيران، ورحّب بقرار حزب العمال الكوردستاني نزع سلاحه، آملاً في التوصل إلى حل سلمي مع تركيا، مشدداً على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة في مجالات التجارة والطاقة والبنية التحتية والزراعة.