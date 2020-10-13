الرئاسة العراقية تهاجم "الذباب الالكتروني" وتنفي مسؤولية الفوج الرئاسي بتعنيف امرأة

شفق نيوز/ نفت رئاسة الجمهورية العراقية، الثلاثاء، تدخل الموكب الرئاسي بحادثة الاعتداء على امرأة في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد.

وأظهر مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تعنيف امرأة أمام الملأ عبر عناصر أمنية، بعد أن حاولت منعها- المرأة- من إزالة محال تجاوز غير نظامية، بالقرب من المجمع الرئاسي في منطقة الجادرية ببغداد.

ونفى بيان لديوان رئاسة الجمهورية "تدخل الفوج الرئاسي في حادثة الاعتداء".

وذكر "ندرك جيدا أن الرأي العام الوطني بمستوى الوعي والدراية الكافية بما يقوم به الذباب الالكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي من بث أخبار مزيفة تهدف الى اثارة نعرات وتمس السلم الأهلي والاجتماعي".



