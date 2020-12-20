الريم مهدد بالانقراض ..انتعاش تجارة الغزلان في ديالى وتحذيرات من "الصيد الجائر"

شفق نيوز/ تشهد مناطق عدة من محافظة ديالى ذات الأجواء الملائمة انتعاش بتربية وتجارة الغزلان البرية ذات الأصناف الجيدة والنادرة، وسط تحذيرات من انقراضها جراء عمليات الصيد الجائر وغياب الحماية الحكومية للثروة الحيوانية والتنوع الطبيعي.

محميات طبيعية

وقال رئيس الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس التميمي لوكالة شفق نيوز؛ إن تنامي وازدياد تربية الغزلان في مناطق عدة من المحافظة نتيجة مردوديتها الاقتصادية والمالية الهائلة خاصة اصناف الغزلان النادرة والمعروفة.

ورجح التميمي انتعاشا كبيرا لتربية وتجارة الغزلان في ديالى خلال السنوات القادمة في ظل وجود مقومات متكاملة لنجاح تربية الغزلان وما تتمتع به الكثير من مناطق ديالى من اراضٍ خصبة وأجواء طبيعية مثالية إلى جانب الاقبال الكبير على شراء الغزلان من قبل أصحاب المزارع الخاصة وحدائق الحيوانات والمطاعم.

وعلى بعد 95 كم شرق بعقوبة وضمن الشريط الحدودي بين ناحية مندلي وإيران توجد محمية نموذجية لتربية الغزلان ذات الأصناف العالمية الجيدة والتي انتقلت مسؤوليتها من مديرية زراعة ديالى الى شعبة الغابات والتصحر احد مديريات الزراعة بحسب ما اكده مسؤول شعبة زراعة مندلي قيس المندلاوي.

ويكشف المندلاوي اعداد الغزلان في المحمية والذي يتجاوز 320 غزالا منذ العام 2019 ومن أصناف متعددة وتخضع لرعاية واهتمام نموذجي، لافتا الى أن أعداد الغزلان بتزايد مستمر دون ذكر الاحصائيات النهائية باعدادها.

وأشار المندلاوي الى وجود 5 محميات للغزلان في العراق موزعة في "ناحية مندلي بمحافظة ديالى، والسماوة والنجف وقضاء الدبس في كركوك وقضاء الرطبة في الانبار".

صيد جائر

بدوره؛ حذر مدير ناحية مندلي وكالةً مازن اكرم من خطر تزايد الصيد الجائر لأصناف الغزلان البرية النادرة على طول الشريط الحدودي الممتد بين الحدود الإيرانية ونواحي مندلي وقزانية معتبرا الصيد الجائر تدمير علني للبيئة الطبيعية والثروة الحيوانية النادرة الممثلة بالغزلان البرية والتي تتواجد في المراعي والمناطق ضمن حدود ديالى.

ويطالب اكرم في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ وزارة الزراعة والأجهزة الامنية بحماية التنوع الطبيعي والثروة الحيوانية الثمينة الممثلة بـ"الغزلان" على الرغم من انتعاش تجارتها في ديالى والإقبال الشعبي على شرائها وتربيتها في المزارع والمحميات الأهلية.

ويضيف أن "عمليات الصيد الجائر تستهدف الغزلان البرية في موسم التكاثر ما يهدد بتناقص وانقراض أصناف نادرة ومهمة، معتبرا وجود الغزلان في المراعي معلماً سياحياً مهما يزيد من جمالية الطبيعة والبيئة في ديالى".

أسعار الغزلان

وكشف احد المربين ويدعى نزار ماهر صاحب مزرعة صغيرة لتربية الغزلان في اطراف قضاء بلدروز شرق بعقوبة عن اسعار "زوج الغزلان" أي ذكر وانثى بين 1400-2800 دولار وحسب الاصناف المعتمدة والمرغوبة لدى المربين وابرزها "الريم العراقي".

ولفت ماهر في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ الى انتعاش تجارة الغزلان في ديالى بشكل يفوق مهن تربية أصناف الحيوانات الاخرى مبينا ان تربية الغزلان لا تواجه مخاطر صحية او بيطرية مقارنة بتربية الدواجن والإبل والماشية لما تمتلكه الغزلان من مناعة طبيعية كبيرة.

وتعد محافظة ديالى، وخاصة التلال الحدودية بين العراق وإيران شرقي منطقة قره تبه (112 كم) شمال شرق مدينة بعقوبة، الموطن الأم لغزلان الريم العراقية المهددة بالانقراض في هذه المناطق بسبب عمليات الصيد الجائر.