الرياح تهدد 5 محافظات عراقية

شفق نيوز/ أطلقت هيئة الأنواء الجوية العراقية، يوم الخميس، تحذيراً جوياً من نشاط عالٍ للرياح السطحية، في خمس محافظات.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "تحذيرات نهار يوم الجمعة 12/27 من نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية في وسط وجنوب البلاد مثيرة للغبار والأتربة، وتحذيرات بالخصوص في ديالى وبغداد وصلاح الدين وواسط والديوانية من نشاط عالي للرياح التي تصل سرعتها إلى 70-80 كم بالساعة".

وكانت هيئة الأنواء الجوية العراقية، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للأيام القادمة، مشيرة إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي جبهوي قادم من البحر المتوسط، والذي سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل كافة المدن.

وتنشر وكالة شفق نيوز، تفاصيل الحالة الجوية ليوم غد الجمعة 27 كانون الأول، فالطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم كلي، والأمطار متوسطة الشدة ورعدية في المناطق الشمالية والشرقية من المنطقة الوسطى، مع تساقط للثلوج متوقع في المرتفعات الجبلية.

أما الرياح فستكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تصل إلى أكثر من 50 كلم/ساعة، مسببة تصاعداً في الغبار، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على العموم.

وعن يوم السبت 28 كانون الأول، قالت الانواء إن الطقس، صحو إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، وغائم في الشمال والجنوب، مشيرة إلى زخات مطر رعدية متوقعة في المنطقة الشمالية وأجزاء من الوسطى والجنوبية. تساقط للثلوج في المناطق الشمالية.

وبشأن يوم الأحد 29 كانون الأول، بينت أن الطقس، صحو إلى غائم جزئي عموماً، والضباب يتشكل صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مستقرة مقارنة بالأيام السابقة.

أما عن يوم الاثنين 30 كانون الأول، يكون الطقس صحو مع ظهور بعض السحب في المنطقة الوسطى، وغائم جزئي إلى غائم في الشمال والجنوب، ويتشكل الضباب صباحاً في مناطق متفرقة، وانخفاض طفيف متوقع بدرجات الحرارة.

ونصحت الهيئة بأخذ الحيطة والحذر بسبب تدني الرؤية في مناطق الضباب والغبار.