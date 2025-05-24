الرياح تهاجم الكهرباء العراقية.. 10 أبراج تسقط والتيار ينقطع في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر في قطاع الكهرباء العراقية، اليوم السبت، بسقوط 10 ابراج لنقل الطاقة في مناطق متفرقة من محافظتي نينوى وصلاح الدين، بينها أربعة بين قضاء الشرقاط وناحية القيارة، وذلك بسبب عاصفة رياح شديدة امس.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عاصفة رياح شديدة تسببت بسقوط 10 أبراج لنقل الطاقة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق المحافظتين"، مبيناً أن "الكوادر الهندسية والفنية باشرت بتحويل التغذية إلى خطوط بديلة وفق نظام 4 مجاميع".

وأضاف أن "الأولوية في إعادة التشغيل ستُمنح لمشاريع الماء لضمان عدم توقف ضخ المياه في المناطق المتضررة".

وأشار المصدر إلى أن الأبراج الأربعة التي سقطت يوم أمس كانت تقع في منطقة بين الشرقاط والقيارة، ما أدى إلى تأثر مساحات واسعة من شبكة الكهرباء في نينوى.

ويأتي هذا الحادث في سياق عاصفة جوية عنيفة ضربت مناطق في اقليم كوردستان مساء أمس الجمعة متسببة بأضرار مادية كبيرة، من بينها انهيار جزء من كنيسة مار يوسف في منطقة عنكاوا، واندلاع حرائق في نحو 700 دونم من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى سقوط أشجار على مركبات مدنية، وإصابة عدد من الأطفال جراء سقوط مرجوحة في أحد أحياء المدينة.

كما أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، في وقت سابق، أن العاصفة تسببت في سقوط خطوط الضغط العالي وانقطاع التيار في مناطق من دهوك وأربيل، مشيرة إلى أن أكثر من 1000 ميغاواط من الطاقة خرجت عن الخدمة قبل أن تنجح فرق السيطرة المركزية في إعادة الاستقرار إلى المنظومة الكهربائية جزئياً.