الرمادي.. كلاب سائبة تمزق جسد طفل وتودي به إلى العناية المركزة

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر طبي في مستشفى الرمادي التعليمي، اليوم الأربعاء، بتعرّض طفل لهجوم عنيف من قبل مجموعة كلاب سائبة في أحد أحياء مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة استدعت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل أُدخل إلى ردهة الطوارئ وهو يعاني من إصابات متعددة في مناطق متفرقة من جسده، وحالته الصحية توصف بالحرجة"، مبيناً أن "الكوادر الطبية باشرت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، مع إخضاعه لإجراءات علاجية مكثفة".

وأضاف أن "الطفل ما يزال تحت المراقبة الطبية المستمرة، نظراً لخطورة الإصابات واحتمالية حدوث مضاعفات"، لافتاً إلى أن "الفريق الطبي يبذل أقصى الجهود للحفاظ على استقرار حالته".

وتزامناً مع الحادثة، أطلق ذوو الطفل وعدد من أهالي المنطقة مناشدات عاجلة إلى الجهات المعنية في محافظة الأنبار، مطالبين بتدخل فوري لمعالجة ظاهرة الكلاب السائبة، التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على سلامة المواطنين، ولا سيما الأطفال.