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الرمادي تفرض اغلاقاً جزئياً بعد ازدياد إصابات كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-04T14:37:13+0000
الرمادي تفرض اغلاقاً جزئياً بعد ازدياد إصابات كورونا

شفق نيوز/ وجه قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار، يوم الاربعاء، بغلق قاعات مجالس العزاء والأعراس والمسابح في القضاء.

وجاء في كتاب لقائممقام الرمادي موجه الى افواج طوارئ الانبار وشرطة الرمادي، وحصلت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "لمقتضيات المصلحة العامة وللضرورة الصحية ولغرض الحد من انتشار وباء کورونا، وازدياد عدد الإصابات والحفاظ على ارواح المواطنين تنسب اتخاذكم كافة الاجراءات المناسبة وتبليغ توابعكم بغلق قاعات الجوامع لمجالس العزاء كافة مع غلق الكافيهات بشكل كامل وغلق المسابح وقاعات الاعراس، والتجمعات البشرية بمختلف أشكالها وايلاء الموضوع الأهمية القصوى".

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