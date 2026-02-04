الرمادي تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بالسرطان خلال 2025

شفق نيوز- الأنبار

كشف مركز أورام في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، يوم الأربعاء، عن تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة بالسرطان خلال العام الماضي في المدينة، فيما استعرضت صحة المحافظة الخدمات الطبية المقدمة خلال العام الماضي.

وقال الدكتور في مركز أورام الرمادي بمحافظة الأنبار، أمير حازم، لوكالة شفق نيوز إن "عدد الإصابات بمرض السرطان المسجلة في المركز خلال 2025 تجاوزت الـ6 آلاف حالة".

من جانبه قال مدير إعلام صحة الأنبار، محمد القيسي، لوكالة شفق نيوز إن "الإحصائية أظهرت تقديم خدمات طبية واسعة خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد مراجعي المركز 20,701 مراجع، فيما سجلت حالات الدخول الجديدة 1,120 حالة"، مؤكداً استمرار دعم المرضى وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لهم دون أي نقص في الأجهزة أو المستلزمات الطبية.

وأضاف القيسي أن "عدد فحوصات الماموكرام بلغ 1,122 فحصًا، والأشعة 1,189 فحصًا، في حين تم إعطاء 19,748 جرعة من العلاج الكيميائي، وأُجريت 58,476 فحصًا في الكيمياء السريرية، و18,487 تحليلًا لأمراض الدم".

وأوضح القيسي أن "الإحصائية شملت أيضًا إجراء 3,454 فحصًا للسنـو، و633 رَقود، و66 خزعات، إضافة إلى 974 إعطاءً لقناني الدم و444 إعطاءً للصّفائح الدموية"، مشددًا على "حرص الدائرة على تقديم أعلى مستويات الرعاية للمرضى ودعمهم بشكل كامل".

وفي سياق متصل، أعرب الناشط المدني يوسف إبراهيم عن أهمية التركيز أكثر على مرضى السرطان في محافظة الأنبار، مؤكدًا أن دعمهم وحمايتهم يجب أن يكون أولوية لجميع الجهات الرسمية والمجتمع المدني.

وقال إبراهيم في حديث لشفق نيوز، إن "الاهتمام بالمرضى لا يقتصر على توفير العلاج فقط، بل يشمل التوعية، والفحص المبكر، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولعائلاتهم، لضمان حياة أفضل وأمل مستمر".

وأضاف أن "المحافظة بحاجة إلى مزيد من المبادرات المجتمعية والاستثمار في برامج الوقاية من السرطان، إلى جانب تعزيز شراكات مع المؤسسات الصحية لتوسيع خدمات التشخيص والعلاج المبكر، بما يسهم في تقليل معدلات الوفيات وتحسين جودة حياة المرضى".

يذكر أن اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان يُصادف الرابع من شباط من كل عام، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر، وتعزيز الجهود المجتمعية والطبية لدعم المرضى وتحسين خدمات العلاج.

وأكدت دائرة صحة الأنبار أن الإحصاءات الحديثة تعكس التزامها المستمر بتوفير خدمات شاملة ومتطورة في مركز الأورام، والعمل على تلبية احتياجات المرضى بشكل كامل، بالتوازي مع تعزيز التثقيف الصحي وتشجيع المجتمع على تبني أنماط حياة صحية للحد من انتشار المرض.