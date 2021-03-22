الركابي: قائممقام الرفاعي المقال يحرض على العصيان ويستعين بأخوته للبقاء في منصبه

شفق نيوز/ أكد قائممقام قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، عمار الركابي، اليوم الاثنين، أن القائممقام السابق كاظم الفياض يحرض (إخوته وأبناء عمه) على عصيان أوامر الدولة والتحريض ضدها.

وقال الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "الأمر صدر من قبل الحكومة المحلية في المحافظة لإدارة القضاء، وقد استجبنا لهذا التكليف المؤقت"، لافتا إلى أن "الأوضاع في الرفاعي ليس كما ينقل عنها في الإعلام".

وبين، أن "عدداً من الأفراد من ضمنهم اخوة القائممقام السابق والمستفيدين منه، قرروا إغلاق مبنى القائممقامية بتحريض منه لعصيان أوامر الدولة"، مشيرا إلى أن "الفياض لا يزال يرفض تسليم المنصب، فضلا عن استمراره باستخدام عجلات الدولة لتحريض الناس ضدنا".

وتابع الركابي، أنه "قرر ادارة القضاء من موقع اخر، بعد اتخاذ أنصار الفياض قرارا باغلاق مبنى القائممقامية، ورغبة منا بعدم الدخول معهم في صدامات، وإدخال القضاء في فوضى، لأننا جئنا من أجل العمل وليس لتأسيس المشاكل".

واتصلت وكالة شفق نيوز بالقائممقام السابق كاظم الفياض عدة مرات غير أنه لم يرد على الاتصالات.