سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الركابي: قائممقام الرفاعي المقال يحرض على العصيان ويستعين بأخوته للبقاء في منصبه

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-22T09:19:54+0000
الركابي: قائممقام الرفاعي المقال يحرض على العصيان ويستعين بأخوته للبقاء في منصبه

شفق نيوز/ أكد قائممقام قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، عمار الركابي، اليوم الاثنين، أن القائممقام السابق كاظم الفياض يحرض (إخوته وأبناء عمه) على عصيان أوامر الدولة والتحريض ضدها.

وقال الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "الأمر صدر من قبل الحكومة المحلية في المحافظة لإدارة القضاء، وقد استجبنا لهذا التكليف المؤقت"، لافتا إلى أن "الأوضاع في الرفاعي ليس كما ينقل عنها في الإعلام".

وبين، أن "عدداً من الأفراد من ضمنهم اخوة القائممقام السابق والمستفيدين منه، قرروا إغلاق مبنى القائممقامية بتحريض منه لعصيان أوامر الدولة"، مشيرا إلى أن "الفياض لا يزال يرفض تسليم المنصب، فضلا عن استمراره باستخدام عجلات الدولة لتحريض الناس ضدنا".

وتابع الركابي، أنه "قرر ادارة القضاء من موقع اخر، بعد اتخاذ أنصار الفياض قرارا باغلاق مبنى القائممقامية، ورغبة منا بعدم الدخول معهم في صدامات، وإدخال القضاء في فوضى، لأننا جئنا من أجل العمل وليس لتأسيس المشاكل".

واتصلت وكالة شفق نيوز بالقائممقام السابق كاظم الفياض عدة مرات غير أنه لم يرد على الاتصالات.

related

تظاهرة مضادة.. تطالب بالإبقاء على قائممقام الرفاعي في ذي قار

Date: 2021-01-22 13:01:56
تظاهرة مضادة.. تطالب بالإبقاء على قائممقام الرفاعي في ذي قار

جنوبي العراق .. نزاعان عشائريان أحدهما بسبب لعبة "البوبجي"

Date: 2021-02-20 08:39:52
جنوبي العراق .. نزاعان عشائريان أحدهما بسبب لعبة "البوبجي"

محافظة تتصدر أعلى معدل سنوي للغبار المتساقط بالعراق

Date: 2021-01-28 08:56:59
محافظة تتصدر أعلى معدل سنوي للغبار المتساقط بالعراق

أزمة اوكسجين تعصف بمستشفيات ذي قار تنتهي بـ75 طناً

Date: 2020-06-15 18:57:02
أزمة اوكسجين تعصف بمستشفيات ذي قار تنتهي بـ75 طناً

محتجون يلوحون بالتصعيد بإغلاق مؤسسات حكومية وانطلاق تظاهرات جنوبي العراق

Date: 2021-03-18 07:23:36
محتجون يلوحون بالتصعيد بإغلاق مؤسسات حكومية وانطلاق تظاهرات جنوبي العراق

ثاني حالة خلال 3 أيام.. انتحار شابة شنقاً في ذي قار

Date: 2021-03-03 12:23:28
ثاني حالة خلال 3 أيام.. انتحار شابة شنقاً في ذي قار

قرار نيابي "يحرم" محافظة جنوبية من مئات ملايين الدنانير

Date: 2021-02-04 15:52:28
قرار نيابي "يحرم" محافظة جنوبية من مئات ملايين الدنانير

ذي قار ترجح وجود ألفي مصاب بكورونا داخل منازلهم وتحذر من "أزمة اوكسجين"

Date: 2021-02-13 17:58:47
ذي قار ترجح وجود ألفي مصاب بكورونا داخل منازلهم وتحذر من "أزمة اوكسجين"