الرقم بالملايين والأطنان.. العراق يقتص من "قاتل" الشباب بمحرقة كبرى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأربعاء، إتلاف أطنان من المخدرات وملايين الحبوب المخدرة، خلال العام 2023.

وقال مدير دائرة الطب العدلي، التابعة للوزارة، زيد علي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أتلفت 17 طناً من المواد المخدرة، إضافة إلى ملايين الحبوب المخدرة،خلال العام 2023".

وأضاف علي، أن "الكميات التي جرى إتلافها خلال عام، كانت متراكمة منذ سنين، إضافة إلى المواد التي تم ضبطها خلال العام الماضي، وهو رقم هائل يحسب للعراق".

ودشّنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء، أول مصحة قسرية لعلاج مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة بابل، مؤكدة العمل على فتح مصحات مشابهة في بقية المحافظات.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وتجاوز عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم في مجال مكافحة المخدرات خلال عام 2023، حاجز 19 ألف متهم، وضبط ما يقارب 4 أطنان من المواد المخدرة، وأكثر من 15 طناً من المؤثرات العقلية.

وتقول الحكومة العراقية إنها تخوض مواجهة تضاهي الحرب على الإرهاب، ضد المخدرات، وتفيد الإحصاءات بأن مخاطر هذه الآفة تتنامى على نحو مضطرد في البلاد.

واعتبر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن جريمة المخدرات من أهم وأخطر الجرائم التي تهدد كيان الدولة العراقية، لافتاً إلى أنها تأتي في أولويات المسؤولين التنفيذيين المتخصصين بالملف الأمني في البلاد.