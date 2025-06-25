الرقابة النووية: لم يُسجل أي تلوث إشعاعي في العراق بعد قصف منشآت إيران

شفق نيوز/ جددت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، يوم الأربعاء، التأكيد أنها لم تسجل أي تلوث إشعاعي داخل الأراضي العراقية عقب الضربات العسكرية التي استهدفت منشآت نووية في إيران، مشيرة إلى أن جميع فرقها كانت على أهبة الاستعداد منذ الساعات الأولى للأزمة.

وقال رئيس الهيئة، رئيس غرفة العمليات المركزية للطوارئ الإشعاعية والنووية، فاضل حاوي مزبان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق الطوارئ ومنظومة الإنذار المبكر وأجهزة الرصد الإشعاعي التابعة للهيئة استنفرت بشكل كامل، وتابعت التطورات لحظة بلحظة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية للطوارئ الإشعاعية والنووية.

وأوضح أنه "تم دراسة جميع السيناريوهات المتوقعة، بما فيها الأسوأ، وعرضها أمام رئيس مجلس الوزراء، والتعامل معها بكل شفافية ومصداقية من خلال نشر بيانات طمأنة عبر وسائل الإعلام المختلفة".

وأكد أن "توقعاتها بشأن الحدث كانت دقيقة، ولم يتم تسجيل أي تلوث إشعاعي بفعل الضربات العسكرية".

وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار جهود الرصد والمتابعة الدقيقة للإشعاع، واتخاذ كامل إجراءات التصدي والاستجابة، مشدداً على العمل باحترافية كجزء فاعل ضمن منظومة المجتمع الدولي.