الرقابة المالية: سن التقاعد أثر على إعداد الحسابات الختامية

شفق نيوز / أكد ديوان الرقابة المالية العراقي، يوم الأحد، أن تغيير السن القانوني للتقاعد وجائحة كورونا، أثرا على إعداد الحسابات الختامية.

وقال رئيس الديوان رافل ياسين، لوكالة شفق نيوز، إن "تغيير السن القانوني للتقاعد من 63 إلى 60 عاماً أثر على عمل الديوان وتسبب بفجوة بسبب إحالة الكثير من الموظفين الخبراء والأكفاء على التقاعد".

وأضاف ياسين، أن "جائحة كورونا هي الأخرى التي أثرت على التزام الموظفين بالدوام وإعداد الحسابات الختامية للوزارات وخطة عمل الرقابة المالية".

وكانت اللجنة المالية النيابية قد أكدت، بوقت سابق، أن البرلمان ووزارة المالية لا يعرفان مصير الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام 2021.

وصوت البرلمان العراقي، العام الماضي، على تعديل قانون التقاعد الموحد، الذي تضمن فقرة تغيير السن القانوني للتقاعد من 63 إلى 60 عاماً، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.