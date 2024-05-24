الرقابة المالية تضبط "خروقات استثمارية" بتوزيع الأراضي ومجمعات سكنية بنينوى

شفق نيوز/ كشفت مصادر في مجلس محافظة نينوى، يوم السبت، ان الرقابة المالية أحالت ملفاً يتضمن "خروقات" ارتكبتها الحكومة المحلية السابقة بملف الاستثمار وتوزيع الأراضي.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، ان "الرقابة المالية في نينوى اشرت عدة خروقات بملف الاستثمار للإدارة السابقة بمنح فرص استثمارية لاربعة مجمعات سكنية في الموصل".

واضافت ان الرقابة المالية "اشرت خروقات ايضاً في ملف توزيع الاراضي جرى التلاعب بها من قبل الحكومة المحلية السابقة".

وتابعت "ان من بين المخالفات "منح منتزه يحتوي مرآب سيارات وكافتريا ومساحات خضراء فضلا عن ان اللجنة ضبطت مخالفات في طريقة التعاقد مع المستثمر سواء كان الامر يتعلق بعدم مصادقة الكفاءة المالية للمستثمر وامور اخرى قد تكشفها النزاهة في قادم الايام".

وتوقعت المصادر "ان تصدر النزاهة في نينوى اوامر استدعاء لمسؤولين كبار تورطوا بهذه الملفات لتحقيق معهم والوقوف على حيثيات الموضوع".