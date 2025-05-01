الرصد الزلزالي يسجل 16 هزة أرضية في العراق خلال الشهر الماضي

شفق نيوز/ كشفت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الخميس، عن تسجيل 60 هزة أرضية خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، أكثر من ربعها في العراق.

وذكرت الهيئة في التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية وخارطة بالنشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لشهر نيسان/ أبريل الماضي، بلغ 60 هزة أرضية منها 16 هزة داخل العراق.

وأشارت إلى تسجيل 27 هزة أرضية داخل إيران (كرمنشاه، ولورستان، وكوردستان، وخوزسيستان، وإيلام وغيرها) وبالقرب من حدودها مع العراق.

بينما تم تسجيل 11 هزة أرضية داخل تركيا (فان، وهكاري، وبتلس) وبالقرب من حدودها مع العراق، و4 هزات في الكويت، و2 هزة أرضية في سوريا.

وبينت الهيئة أن قوة الأحداث الزلزالية تراوحت بين 1 – 4.1 درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين 2 - 35كم.

وأشارت إلى أن النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح في شهر نيسان/ أبريل داخل العراق في كل من محافظة السليمانية (دربندخان، وحلبجة) حيث بلغ عدد الهزات فيها 6 هزات، بينما تم تسجيل 3 هزات في محافظة كركوك (داقوق)، و3 هزات في محافظة دهوك (زاخو، وسميل، والعمادية)، وسجلت 2 هزة أرضية في محافظة أربيل (سوران)، و2 هزة أرضية في محافظة ديالى (خانقين).

وأوضحت الهيئة أن مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية 4 تقارير في هذا شهر نيسان/ أبريل الماضي، ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر.