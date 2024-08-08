الرصد الزلزالي: حلبجة وكلار وخانقين تسجل يومياً 1-7 هزات أرضية

شفق نيوز/ أعلن قسم الرصد الزلزالي في وزارة النقل، يوم الخميس، أن العراق لديه مثلث نشط بالهزات الأرضية ضمن مناطق حلبجة وكلار وخانقين يسجل يومياً عدة هزات غير محسوسة.

وقال مدير قسم الرصد الزالي علي عبد الخالق، لوكالة شفق نيوز، إن "مثلث حلبجة وكلار وخانقين أصبح نشطاً بعد تسجيل هزة أرضية قوية في حلبجة بإقليم كوردستان في العام 2017 حيث تسببت بتحرك الفوالق الأرضية وعند تحركها صارت المنطقة نشطة زلزالياً".

وأضاف "مراصدنا تسجل يومياً ما بين هزة إلى سبع هزات تتراوح قوتها بين درجة إلى درجتين على مقياس ريختر، بالإضافة إلى تسجيل هزة أسبوعياً بمقدار ثلاث درجات مشعور بها ولكنها غير قوية ولا تسبب خسائر مادية".

وأكد عبد الخالق أن "العراق يقع ضمن الصفيحة العربية وهي تتلاقى مع الصفيحة التركية (الأناضولية) ومع الصفيحة الإيرانية ضمن المنطقة الحدودية بين الدول الثلاث، وتحديداً ضمن سلسلة جبال زاكروس في الجهة الشمالية الشرقية للعراق، وعند تحرك الفوالق الارضية التكتونية ضمن خط جبال زاكروس تصدم الصفيحة العراقية العربية بالصحيفتين الأناضولية والإيرانية فتحدث هزات أرضية".

وتابع "الصفيحة الأناضولية التركية باتت نشطة جداً ولهذا تحدث هزات أرضية قوية في تركيا ومنها ما جرى خلال اليومين الماضيين بحدوث هزات قوية".