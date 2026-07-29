الرصد الزلزالي: تسجيل 16 هزة أرضية في العراق والمناطق المجاورة خلال أسبوع

شفق نيوز - بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 16 هزة أرضية في البلاد والمناطق المجاورة خلال الأسبوع الماضي.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن قسم الرصد الزلزالي في الهيئة، للفترة من 21 لغاية 27 تموز/يوليو الجاري، فإن القوة الهزات المسجلة تراوحت بين 1.7 إلى 3.7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح التقرير الإحصائي أن النشاط الزلزالي توزّع بواقع: هزة أرضية واحدة تراوحت قوتها بين (1 إلى 1.9) درجة، و12 هزة بين (2 إلى 2.9) درجة، فيما سجلت 3 هزات أرضية بقوة تراوحت بين (3 إلى 3.9) درجات.

وتشير خريطة النشاط الزلزالي الصادرة عن الهيئة إلى تركز معظم الهزات في المناطق الشريطية والحدودية الشرقية والشمالية للبلاد والمناطق المتاخمة لها.