الرصد الزلزالي: بغداد والمحافظات القريبة منها بعيدة عن النشاطات الزلزالية

شفق نيوز / أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، ابتعاد العاصمة بغداد والمحافظات القريبة منها عن مركز النشاطات الزلزالية، فيما كشفت عن المناطق العراقية التي "تتأثر" بهزات أرضية ولكن بدرجات خفيفة تكاد لا يشعر بها المواطنون.

وقال مدير اعلام الانواء الجوية عامر الجابري لوكالة شفق نيوز؛ إن "النشاط الزلزالي مازال مستمراً في تركيا إذ وصل عدد الهزات الأرضية الى أكثر من 400 هزة أرضية ولا زال مستمراً بهزات لاحقة".

وأضاف الجابري أن "العاصمة بغداد وبعض المحافظات القريبة منها بعيدة عن خط الزلازل وتتاثر أحيانا نتيجة تأثير امتداد الهزات القوية مثل التي حدثت في وسط وجنوب تركيا"، مبينا ان "ما حدث يوم أمس ليس هزة أرضية في بغداد وانما تاثير امتداد لهزات أرضية في تركيا".

وبيّن الجابري ان "لدينا مناطق تحددها شبكة الرصد الزلزالي وحددنا مناطق الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من العراق وعدد من المناطق التي نحددها عبر تقاريرنا الشهرية مثل المناطق على طول الشريط الحدودي، وقضاء علي الغربي والعمارة وخانقين ومندلي وجمجمال وجلولاء وكلار وبعض مناطق السليمانية وبعض مناطق ديالى تتاثر بالهزات الأرضية ولكن بدرجات خفيفة وبعضها لا يشعر بها المواطنون وبعض حتى في حال الشعور فهي لا تسبب اضرارا مادية أو بشرية".

وشهدت تركيا هزات أرضية امتدت حتى سوريا وأوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة، في حين امتد تأثير الهزات او ما يعرف بـ"الارتدادية" الى مناطق داخل العراق وشعر بها سكان من مدينة بغداد فضلا عن محافظات إقليم كوردستان والمحافظات القريبة منها.