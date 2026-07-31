الرصد الزلزالي: الهزات الأرضية في كركوك ضمن النشاط الطبيعي

شفق نيوز- كركوك

أكدت في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الجمعة، أن النشاط الزلزالي المسجل في محافظة كركوك يُعد ضمن المعدلات الطبيعية، ولا توجد أي مؤشرات علمية على وقوع زلزال مدمر في المنطقة.

وقال مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة، علي عبد الخالق، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن محافظة كركوك تقع ضمن المناطق المتأثرة بحزام زاغروس الزلزالي الممتد على طول المناطق الشمالية والشمالية الشرقية للعراق، ما يجعل تسجيل الهزات الأرضية الخفيفة والمتوسطة فيها أمراً متكرراً وطبيعياً.

وأضاف أن الهزتين الأرضيتين اللتين سُجلتا شرقي كركوك، أمس الخميس، كانتا بفارق زمني بلغ نحو 40 دقيقة، فيما بلغت قوة إحداهما 3.7 درجات على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 30 كيلومتراً شرق المحافظة.

وأوضح أن العراق سجل 16 هزة أرضية خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 تموز/ يوليو الجاري، تراوحت قوتها بين 1.7 و3.9 درجات، تركز معظمها في شمال البلاد وعلى امتداد الحدود العراقية – الإيرانية.

وأشار عبد الخالق إلى أن قرب كركوك من المناطق الجبلية ووجود الفوالق والطيات والتراكيب الجيولوجية يجعلها من المحافظات التي تشهد نشاطاً زلزالياً مستمراً، مؤكداً أن هذه الهزات تقع ضمن حدود النشاط الطبيعي للمنطقة.

وشدد على أنه لا توجد أي تقنية علمية في الوقت الحاضر قادرة على التنبؤ بموعد أو مكان أو قوة الزلازل قبل وقوعها بدقة، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الوعي بإجراءات السلامة والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة يمثلان العامل الأهم في التعامل مع الهزات الأرضية وتقليل آثارها المحتملة.