الرشيد يوجه دعوة إلى "ذوي الشهداء والجرحى" لشطب الديون

شفق نيوز/ وجه مدير عام مصرف الرشيد الحكومي، يوم الأحد، دعوة إلى "ذوي الشهداء والجرحى" مراجعة فروع المصرف لتقديم طلبات شطب الديون .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "الدعوة وجهت لذوي الشهداء والجرحى المشمولين بقرار تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ".

واضاف أن "الدعوة تشمل منتسبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والاجهزة الامنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة ممن لديهم نسبة عجز 60٪؜ فما فوق"، داعيا اياهم الى "مراجعة الفروع المانحة للسلف والقروض يرجى المراجعة لتسليم طلباتهم الى تلك الفروع لغرض تدقيق التزاماتهم المالية لشمولهم بشطب الديون ".